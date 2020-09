Pizzicato in sede dell’Inter per trattare il futuro di Andrea Pinamonti, l’agente Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com in merito al suo assistito: "Ci stiamo parlando, Inter e Genoa hanno trovato l'accordo, ora serve trovare l'accordo con noi. Soluzione definitiva? Nel calcio non esistono, sto cercando quella giusta per il momento. Se resta all'Inter? Io parlo con l'Inter, non con altri. Andrea è una delle punte della nazionale del futuro, ci sono state tante proposte per lui, anche dall'estero. Stiamo parlando di un giocatore vero. Juve? Si dice il peccato, non il peccatore. L'interesse del giocatore? Se sono qui è per cercare un accordo, i dettagli sono importanti. Finchè non c'è la firma non c'è l'accordo".