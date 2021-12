L'obiettivo è far quadrare i conti, e da lì non si scappa. Come racconta Calciomercato.com,è arrivato con quell'obiettivo e di fatto non avrà pace finché non riuscirà a portare a casa il suo obiettivo. La quadra dei conti deve arrivare a bilancio, ma non solo: anche all'interno della squadra. Un mercato votato al ringiovanimento e al ridimensionamento delle spese senza alcun azzardo o volo pindarico, regole rigide e uguali per tutti per chiunque lavori e giochi nella Juve. Ergo: il messaggio recapitato ieri via DAZN, era indirizzato principalmente a Mino Raiola sulla questione De Ligt.“Io sono abituato a parlare generalmente molto, molto chiaro. Al giorno d'oggi l'attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è un pochino in forma minore rispetto all'attaccamento che hanno per i loro procuratori. Detto ciò, Dybala è il numero 10 della Juventus, de Ligt è un grandissimo difensore, loro devono fare il loro lavoro, come noi faremo il nostro". Partire da qui. Dalle parole. E dalle situazioni.E bussa a tutte le porte del mercato. Arrivabene ha solo ribadito cosa c'è prima di ogni cosa: lo stemma.