La notizia è rimbalzata ieri dalle colonne del Bild: Mino Raiola è in terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. Una notizia drammatica e allarmante, ma che è stata smentita parlando - per una seconda volta - di controlli programmati. Come scrive Tuttosport: "Raiola è ancora ricoverato al San Raffaele e non è ancora stato dimesso, anche se nessuno dello staff è preoccupato e vengono tutti rassicurati sul fatto che Mino possa tornare al lavoro in tempi non molto lunghi. Anche perché ci sono molte operazioni all’orizzonte: Paul Pogba è in scadenza di contratto e lo stesso De Ligt è in bilico dopo le dichiarazioni dello stesso Raiola di qualche settimana fa".