Voci che si rincorrono, notizie mai confermate che però si fanno notizia. "Mino Raiola è morto", lo scrivono praticamente in tutto il mondo. E alla fine? E' ancora tra noi, il super procuratore, 54 anni, anche se un quadro clinico comunque molto duro, difficile da digerire. "E' molto grave, ma sta combattendo", le parole del Prof. Zangrillo. Che poi aggiunge: "Indignato da chi specula".



IL TWEET DI RAIOLA - Ha parlato anche il suo braccio destro, José Fortes, all'agenzia di stampa olandese NOS: "Non è messo bene, ma non è morto". Le smentite sono diventate più forti delle (false) conferme. E allora, a rilanciare ulteriore acqua sul fuoco ci ha pensato l'account Twitter di Raiola, che parla in prima persona: "Per chi chiede delle mie condizioni di salute: sono incazzato perché per la seconda volta, in 4 mesi, mi hanno ammazzato. Sembra inoltre sia in grado di resuscitare".