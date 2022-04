don’t take the piss in paradise, they know the truth… tvb Mino — Andrea Agnelli (@andagn) April 30, 2022

"Non prenderli per il culo in paradiso, loro sanno la verità... Ti voglio bene Mino". Questo il messaggio pubblicato su Twitter dal presidente dellaAndrea, dopo l'annuncio della scomparsa di Mino. Il noto procuratore è venuto a mancare quest'oggi a soli 54 anni, dopo aver "lottato fino all'ultimo istante", come si legge nella nota diffusa dalla famiglia. Tantissimi i pensieri di cordoglio subito comparsi sui social, tra cui appunto quello del numero uno bianconero, con il quale l'agente ha più volte lavorato per acquisti e cessioni di grandi giocatori come Pavel Nedved e Paul Pogba, solo per citare un paio di nomi. Ecco il post del presidente: