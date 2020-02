Raiola e Ibra scherzano dopo il fischio finale di Milan-Juve. Ieri l'agente del calciatore svedese era presente in zona mista e durante l'intervista ha ricevuto la visita del gigante svedese che lo ha salutato con una grossa pacca sulla spalla: "Il cielo è il suo limite. Vediamo. La carriera di Zlatan può durare anche altri 10 anni",, ma ne riparleremo dopo l’Europeo… Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene…”. QUI L'INTERVISTA COMPLETA.