di Cristiano Corbo

L'oroscopo di Raiola. E le stelle, come Pogba, pronte a rovesciare il proprio destino e le consequenziali destinazioni. Non è ancora terminato il mercato di gennaio e la mente è (già) proiettata a quello estivo. La Juve ha intenzioni e budget per il grande colpo. Tanto, troppo lascia pensare che possa arrivare a centrocampo. Tutto e tutti tracciano la sagoma del francese lanciato da Conte e consacrato da Allegri, e per i tre motivi che da sempre sono componenti fondamentali delle trattative: le volontà, la disponibilità economica. E il tempismo.



LA SITUAZIONE - Raiola ha rilasciato una dichiarazione simile ai messaggi dei biscotti della fortuna. "La Juve e i suoi tifosi devono sognare perché, se non lo fai, vuol dire che sei morto", dice. Sorridendo e alludendo. Dietro la sfera motivazionale ha palesato però un terreno fertile per costruire, per pensare, per imbastire un progetto. Non ovviamente esclusivo: al banchetto sono state invitate tutte le migliori squadre d'Europa, e in tal senso nominare Real e Barcellona è stato molto più di una chiosa a effetto. Ecco, a quel progetto la Juve pensa da un po': ma alla 'domanda delle domande', e cioè se si può davvero 'sognare', una risposta non l'ha ancora data. IL SOGNO - Sì e no, ma perché? Come sempre, prima le cattive notizie: la direzione sportiva ha fatto scelte precise, tra le mani a fine anno si ritroverà un talento da lanciare gradualmente (Kulusevski) e due ottimi interni potenzialmente cruciali nel discorso tattico che sta impostando e implementando Sarri (Rabiot e Bentancur). E da cui vorrebbe ripartire il prossimo anno. Poi: se parliamo di determinate cifre, bisogna considerare anche una grossa uscita. Forse due, considerata la portata specifica del francese. Sono sacrifici a cui è pronta questa squadra? A proposito di tempismo: l'ultima estate passata a rattoppare il bilancio ha lasciato un segno - vedi De Sciglio-Kurzawa - e Paratici non ha intenzione di ripetere determinate leggerezze. Le buone notizie: non c'è mai stato così tanto bisogno di Pogba, non c'è mai stata così concreta occasione di riportarlo a Torino. Ha ragione Raiola: dipende da quanto si riesce a sognare. Altrimenti...