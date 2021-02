Intervistato dalla BBC, Mino Raiola spiega che: "Non parlerò più di Pogba, perché sennò in Inghilterra impazziscono tutti. Se può andare via dal Manchester United? Io ho solo detto quello che penso, ma non volevo creare nessun tipo di problema. Non penso proprio che un giocatore importante come Paul possa essere destabilizzato dalle parole di Raiola". La Juve intanto attende nuovi sviluppi sul futuro del francese, pallino di Paratici che vorrebbe riportarlo in bianconero.