Il calciomercato scalda sempre gli animi, ma se proprio si deve cercare un nome che l'incendierebbe definitivamente, almeno in casa Juventus, è quello di Paul Pogba. L'avventura del francese al Manchester United non vive il suo momento migliore, ma in Inghilterra puntano quanto meno a non fare sconti sul prezzo: per il resto, qualora dovesse restare, anche Ole Gunnar Solskjaer si è sempre espresso favorevole. Il mazzo in mano, per quanto riguarda una cessione, ce l'ha Mino Raiola, il procuratore che, nel 2016, mise in tasca più di 40 milioni di commissioni per il passaggio di Pogba dalla Juve ai Red Devils. L'italo-olandese ne ha un guadagno insomma, considerato che il francese è ancora un pezzo di lusso del calcio europeo.



Per questo, attira una certa clientela. E se la Juve è un fattore sentimentale, ricordando i giorni migliori, il Real Madrid è forse il tassello che manca per completare una carriera già a 27 anni scintillante. Così, sponsorizza il connazionale Zinedine Zidane: secondo quanto riportato da Le10Sport, il tecnico francese ha contattato direttamente Raiola, muovendo i primi passi verso il suo vero sogno di mercato. Florentino Perez, anche dopo l'emergenza coronavirus, potrebbe accontentare Zidane e non venir meno alle promesse che, a priori, il Real fissa sul proprio mercato. Sarebbe l'ennesima stella da aggiungere al firmamento. Un po' quello che, con risultati ancora differenti, sta provando a fare il Psg: Pogba sarebbe la ciliegina sulla torta e Leonardo sta cominciando a valutare questa possibilità.



E per la Juve? Per i bianconeri in questo momento sono difficili da far quadrare i conti. Quelli di uno stipendio inarrivabile (almeno 20 milioni) e di un prezzo, 100, riservato a pochissimi. E tra questi, la Juventus fatica a sedersi, almeno che non riesca a fare i giusti sacrifici. O forse, che Fabio Paratici riesca a convincere lo United a fare uno sconto. Difficile, ma come detto, il fattore sentimentale di un Pogback potrebbe far cambiare idea a qualcuno...