La telenovela De Ligt sembra essere arrivata ad un punto di svolta. L'agente del difensore olandese, Mino Raiola, ha ammesso a De Telegraaf che la trattativa si sarebbe sbloccata nei rapporti tra il proprio assistito e la Juve. Queste le sue parole: "Spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juventus. Il giocatore domani sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione per il calciatore. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi. Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’accordo rapidamente".