Accordo impostato e raggiunto, intorno ai 13 milioni di euro d'ingaggio. O meglio: base fissa di 9 più altri 3.5 milioni di bonus, che viaggeranno sugli obiettivi di squadra e del singolo. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Sportitalia e anticipato da IlBianconero.com La data? Sportitalia non dà certezze: è possibile che possa arrivare anche prima del weekend, il volo di Raiola verso l'Olanda. E non è detto che il super procuratore possa essere accompagnato dal capo dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici. Altro segno di quanta fiducia ci sia per la risoluzione positiva della trattativa.