La risposta di Allegri è stata sfrontata. "Il prossimo step di De Ligt? Magari sarà fare gol domani". Cioè stasera. E per il ragazzo "che deve crescere", ma allo stesso tempo è già diventato grande, le nuvole di mercato non potranno portare pioggia di distrazioni. Non ha dubbi il tecnico bianconero, che ancora una volta darà fiducia a Matthijs questa sera.Come racconta Tuttosport,, ergendo il solito muro con Leonardo Bonucci - Giorgiorientrerà il 30, dopo la sosta, causa "acciacchetti" - e metterà come sempre il massimo impegno. Ma come si ferma l'attacco del Cagliari? Beh, i numeri dicono che i sardi sanno quasi fermarsi da soli. Ma il massimo impegno e grande attenzione potrebbero bastare. Ecco, non servirà una partita da De Ligt in campo. Eppure, le ultime voci, quasi meritano una risposta del genere.