Mino Raiola è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, l'ospedale dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per controlli di routine. Ssta bene... s'è trattato solo di una fake news di cattivo gusto messa in giro" ha detto un suo collaboratore all'indomani dell'indiscrezione lanciata dalla Bild, secondo cui il procuratore sarebbe stato ricoverato "in terapia intensiva al San Raffaele per problemi polmonari". Già il 12 gennaio Raiola era entrato in ospedale per controlli "che hanno necessitato l'anestesia", informava il suo account Twitter. Le sue condizioni, in realtà, sono buone visto che oggi è stato dimesso dall'ospedale milanese