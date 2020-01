Nella lunga intervista a Voetbal International, Mino Raiola ha tirato più di qualche frecciata, indirizzata esponenti di club e non solo. Parlando di De Ligt, l'ultima è stata lanciata all'indirizzo del Barcellona, che fino all'ultimo ha lottato con la Juve per il suo cartellino: "Secondo tanta gente olandese Matthijs sarebbe dovuto andare lì per forza, invece non è stato così ed è stato quasi una sorta di sacrilegio. I blaugrana hanno pensato che fosse come un formaggio. I motivi che ci hanno dato per prendere Matthijs erano sbagliati".