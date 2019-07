di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

All'esterno del J Medical, ecco Mino Raiola. Le sue parole.



ALLA JUVE - Cos'è stato decisivo? Il progetto sportivo. Il Barcellona? Avete scritto tante cazzate, neanche Walt Disney. La Juve? Non è una questione di volerlo di più. Va dell'idea della carriera, poi per un difensore venire in Italia è importante. Deve diventare il giocatore più forte al mondo, per lui era una tappa necessaria. Si è parlato della possibilità di diventare fortissimo. Tra i giovani sicuramente è il numero uno, ma può arrivare a un livello incredibile.



PARAGONI - Come Nedved, forse oltre, per mentalità. Zlatan per l'ambizione. Ha tutto. Bonucci e Chiellini? Grandi campioni, tra loro va tutto bene. Ronaldo gli ha detto di venire alla Juve? Chiedetelo a lui...



POGBA - "Filo delle questioni non è mai scritto. Vivo la vita un giorno alla volta, vediamo che succede. Lo stesso per Balotelli. La Juve? Vivo un giorno alla volta. Questo posso dire. Oggi qui, domani chissà".



KEAN - "Lui come Matthijs. Grande campione, per il futuro vediamo".



CONSIGLIO - "La scelta di venire alla Juve è stata ponderata, non è stata una chiacchierata di un giorno. Non un consiglio, un processo. Da un'idea alla realtà".



CLAUSOLA - "Mai parlato di contratti".