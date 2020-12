Sembrava una notizia clamorosa. Stando a quanto raccontano le ultime indiscrezioni dalla Germania, Paul Pogba starebbe pensando di cambiare agente. Come scrive la Bild, infatti, il Polpo si sarebbe deciso dopo le ultime dichiarazioni di Mino Raiola sul suo futuro. Non sono piaciute e, soprattutto, sono arrivate in un momento delicato della stagione del Manchester United.



La risposta è arrivata direttamente dal super agente, che attraverso il suo profilo Twitter ha voluto chiarire la propria posizione: "Bild campione di fake news! Come sempre, la Bild non delude, è incredibile come le fake news si diffondano ovunque".