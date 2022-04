Haaland al City? I ben informati assicurano che questo mega affare sia stato disegnato già ad inizio 2022, a prescindere dalle condizioni di Raiola. Soprattutto con papà Alf (tessitore della carriera di Erling) Mino ha tenuto contatti stretti fino a qualche settimana fa. Chi, invece, deve ancora trovare una strada è Paul Pogba, un altro pilastro della scuderia, cresciuto in tutti i sensi sotto la sua guida. E a Torino De Ligt non gli è meno vicino, come Kean, un altro suo pupillo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.