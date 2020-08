La volontà di Bernardeschi di non andare al Napoli aveva frenato la trattativa per portare Milik alla Juventus. Nel frattempo l'esterno d'attacco ha cambiato procuratore ed è entrato nella scuderia di Mino Raiola, che come riporta il Corriere dello Sport nei giorni scorsi ha provato a riaprire uno spiraglio per lo scambio. Finora Bernardeschi ha sempre rifiutato la possibilità di andare a Napoli e anche l'aver ceduto i diritti d'immagine all'agenzia di Jay-Z non ha aiutato la chiusura dell'affare. Da capire se il nuovo agente riuscirà a fargli cambiare idea.