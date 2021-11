Minochiarisce la situazione relativa a Gianluigi: "Non è una fase particolare, ma nuova. Non ci saranno problemi. Non ho portato via nessuno, non faccio il tassista, ma l'interesse dei miei giocatori. Non sono pentito". In giornata, il super procuratore aveva parlato anche dell'addio di Bernardeschi, passato alla scuderia di Pastorello: "Se perdo un giocatore è colpa mia. I miei giocatori sono sempre liberi di andare via, gli auguro ogni bene. I miei giocatori sono sempre liberi di andare via, non sono prigionieri di nessuno".