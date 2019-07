Paul Pogba, il grande sogno di mezza Europa. Juventus e Real Madrid se lo contendono da tempo, con il francese che continua a mandare segnali di addio al Manchester United via social e che ora si espone direttamente, con le parole del suo agente. La volontà di Pogba è chiara ed è una priorità assoluta: lasciare la Premier League dopo tre stagioni a tratti difficili. Il ritorno alla Juventus è un grande sogno, sia per lui che per i tifosi. E le difficoltà sono perlopiù di natura economica. LE PAROLE - Mino Raiola, suo agente, si è fatto sentire ai microfoni del Times spiegando: "Tutti conoscono la volontà di Paul, dall'allenatore ai dirigenti, fino al proprietario. Non so se Pogba partirà per per il tour in Australia con la squadra, vediamo giorno dopo giorno. Non è un segreto che voglia andare via, ci stiamo lavorando...". Una vera bomba, che ora esprime ufficialmente la sua volontà e che apre le porte a nuove trattative.