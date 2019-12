Quando parla fa sempre rumore. Nella sua intervista a Repubblica Mino Raiola ha parlato anche di Moise Kean: "Non l’avrei portato in Premier se non parlasse perfettamente inglese, perché è ben raro che un ragazzo italiano si adatti all’estero: chiediamoci perché Spagna e Francia continuano a esportare giocatori e noi no. Ma se l’avessi lasciato alla Juve me l’avrebbero fatto giocare in serie C". Un attacco duro al club bianconero che in estate ha ceduto l'attaccante classe 2000 all'Everton per circa 30 milioni di euro.