Ieri vi avevamo anticipato le parole di Mino Raiola a Rai Sport, ma poi l'intervista al super procuratore è andata effettivamente in onda e, oltre a parlare di Paul Pogba, Gigio Donnarumma e il ruolo degli agenti nel calcio di oggi, ha pure toccato l'argomento relativo a un suo assistito bianconero:IBRA - "Ibrahimovic? Con Zlatan ragioniamo di anno in anno. È come una cambiale che scade ogni 12 mesi. Di sicuro il giorno che lui non si sentirà più il primo violino dell'orchestra dirà smetto e farà il dirigente".