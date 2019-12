La storia di Pogba con il Manchester United può arrivare al termine in breve tempo. A rivelarlo è il suo agente, Mino Raiola, che rilascia un'intervista esclusiva a Telegraph, storico quotidiano britannico. "Paul vuole essere vincente e felice, vuole vincere trofei e vorrebbe farlo con il Manchester", l'inizio della chiacchierata con il super agente.



RIFIUTATO IL REAL - "C'erano grandi interessamenti da parte del Real Madrid, ma il Manchester non l'ha fatto partite - ha poi proseguito l'agente -. Non ho creato caos su questa cosa, e non l'ho fatto perché io lavoro in collaborazione con il giocatore". Raiola sostiene che Pogba avrebbe voluto lavorare con Zidane, aggiungendo il suo 'dispiacere, perché credo che la connessione francese tra Paul e Zidane poteva essere qualcosa di importante nella storia del calcio transalpino". CONTRO NEVILLE - Sono piovuti comunque commenti molto forti da parte dei principali commentatori inglesi sulla stagione - non entusiasmante - di Pogba a Old Trafford. Tra questi, l'ex Everton e United Gary Neville. "Ma Paul non è il ragazzo di cui parla Gary - la risposta di Raiola -. Dovrebbe vergognarsi di questo, di quello... ma vergognarsi di cosa? Lavora ogni giorno, fa il suo massimo. Non si lamenta del fatto che non giochi in Champions League. Lui è perfetto? Nessuno lo è. E' responsabile dei fallimenti? Sì, si sente così. Se sei parte della squadra, ti senti responsabile dei fallimenti".



ALLO UNITED - Raiola prosegue poi sulla situazione dello United: "Ha bisogno di uno specialista, di un direttore sportivo". L'attacco a Woodward sembra netto: "Qualcuno tra squadra, allenatore e proprietari, qualcuno che può stare tra più lati. Oggi hai bisogno di questo tipo di specialista perché l'allenatore non ha tempo di contattare gli scouts e di prendersi altri impegni. Mi sembra che sia carente in questo senso, lo United". Mino rincara la dose su Pogba: "C'è un centrocampista più forte nel mondo? No! Se arrivi a questa conclusione, l'altra conclusione naturale è: puoi prenderne un altro più forte se lo vendi? No! Dove si troverebbe? Ma se crei una tua identità, forse scopri che Paul è l'ideale. Vuoi giocare a due o con più centrocampisti? Chi meglio di Paul?".