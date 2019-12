Tempo al tempo. L'importante è avere pazienza. Mino Raiola quest'oggi ha lanciato la prima bomba , e così in prossimità del mercato sembra sempre avere un secondo fine. "Pogba si sente responsabile dei fallimenti dello United", solo una delle diverse frasi che hanno gettato benzina sul fuoco sulle voci che vedono Paul sul piede di partenza.Intanto, secondo quanto riporta il Mirror, il centrocampista avrebbe comunicato la sua volontà a compagni, allenatore e dirigenti di lasciare il club nel mercato di gennaio. Il francese non gioca dallo scorso 30 settembre per un problema a una caviglia e avrebbe fatto sapere che quella è stata la sua ultima partita con la maglia dei Red Devils. Il Real Madrid è in pole position sulla Juve per il suo acquisto, ma Paratici sa che Perez non ne fa la sua priorità. L'unico modo per prenderlo era renderlo un'opportunità: quel momento è arrivato. E a Madrid sembrano proiettati su altro...