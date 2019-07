Portaci. Il mercato dei tifosi si fa coi sogni e non con i milioni: è evidente. Però, in una mattina in cui un desiderio pazzesco si è realizzato, ecco che continuare a fantasticare non è reato. Anzi. Soprattutto se davanti e dietro alle operazioni c'è Mino Raiola: che qui ha parlato di De Ligt e della sua grande chance in bianconero ; ma che ha anche avuto un bel botta e risposta con i tifosi juventini. Che gli hanno urlato, senza mezzi termini: 'Mino, portaci Pogba'. Sul giocatore, il procuratore è stato chiaro: 'Vivo un giorno alla volta'. Come a dire: datemi tempo e vediamo cosa succede. La Juve lo vuole, Raiola ha ancor di più acceso i rapporti. Sarà un'estate lunghissima.