Una cena a Torino tra Pavel Nedved e Mino Raiola apre il mercato della Juventus, almeno pubblicamente. Due vecchi amici che si trovano per una serata insieme, che può significare anche chiacchierare per migliorare una Juventus in difficoltà. Di temi di discussione ce ne sono tanti, da Kean a Pellegrini passando per De Ligt, già nella rosa bianconera, fino ai possibili acquisti, con diversi nomi sul taccuino bianconero.- Owen Wijndal, classe '99 dell'AZ Alkmaar, è un’idea per il post-Alex Sandro per la Juve, ma non l'unica. Cherubini ha sondato il terreno anche per Lucas Digne, in rotta con Benitez all’Everton, e a Noussair Mazraoui, terzino destro in scadenza di contratto con l’Ajax, ma la prima pista porta al giovane olandese. E non è finita qui.- Come riporta calciomercato.com, il piatto forte della cena è arrivato quando Raiola e Nedved sono tornati a parlare di due vecchi pallini bianconeri, centrocampisti con età e curriculum differenti: Paule Ryan. Il francese lascerà il Manchester United ed è una opzione che Cherubini tiene calda per giugno, mentre il classe 2002 piace alla Juve da almeno due anni, ha le caratteristiche giuste per le idee di Allegri, anche se al momento l’Ajax fa muro, nonostante un contratto in scadenza solo nel 2023. A giugno sarà tutta un'altra partita.