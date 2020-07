Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre più un rebus. Il portiere del Milan è seguito da tempo dalla Juventus, alla finestra in attesa di capire che sviluppi avrà la trattativa per il rinnovo con i rossoneri. Come riporta Calciomercato.com, nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola è stato a Milano senza però ricevere nessuna chiamata dal club. Tutto ancora in stand by quindi, con i bianconeri che osservano con attenzione la situazione in attesa di capire se ci sarà la possibile di fare un tentativo per il portiere classe '99.