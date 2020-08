3









Non solo il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan (in dirittura d’arrivo), perché Mino Raiola ha una lunghissima e illustre scuderia di calciatori di cui si deve occupare. Tra questi c’è anche il neo-arrivato Federico Bernardeschi, il cui futuro alla Juventus appare incerto. Stando a quanto riporta Sky Sport, il potente agente sportivo si è recato a Castel di Sangro, luogo del ritiro con il Napoli, per parlare con il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggetto del discorso l’esterno ex Fiorentina, che la Juve ha provato ad inserire nell’affare Milik. Un confronto importante, da cui possono scaturire interessanti scenari di mercato.



L'OSTACOLO - Ciò che frena maggiormente il passaggio di Bernardeschi al Napoli non è la trattativa con la Juventus, dato che ad entrambe le squadre farebbe comodo trovare un accordo per questo scambio. L'ostacolo si chiama Rock Nations, che è l'agenzia che cura i diritti d'immagine dell'esterno di Carrara. L'incontro tra Raiola ed il Napoli potrebbe portare ad una svolta in questo senso.