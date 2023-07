Marco, ormai ex portiere della, si è presentato all'Arzignano (Serie C) riservando parole al miele al club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: "Arrivo da una stagione positiva alla Juventus Next Gen. Fin dalle prime chiamate, l’ha dimostrato molto interesse nei miei confronti. Appena arrivato mi sono sentito subito come in famiglia. Tra tutte le squadre ho scelto questa società per la sua serietà e per il progetto di crescita che mi è stato prospettato. Ho iniziato a giocare a calcio alla scuola materna, spinto da un’insegnante che mi ha consigliato di fare questo sport. Fin dall’inizio ho voluto provare a mettermi tra i pali e da lì non sono più uscito. Con la Juventus ho vinto il campionato nazionale nel mio primo anno in bianconero. Ho militato nell’U15, U16, U17, due anni ine due anni nella. Sono qui per dimostrare il mio valore, per far bene e per vincere più partite possibili. Alla Juventus mi hanno insegnato ad essere un vero professionista e porto qui la mia professionalità cercando di mostrare quello che sono e quello che valgo dando ovviamente sempre il massimo. Per questa stagione mi aspetto grandi cose, impegnandoci insieme partita dopo partita".