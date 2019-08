Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus avrebbe perso il treno per arrivare a Romelu Lukaku. Sembrava tutto pronto, per lo scambio Mandzukic-Dybala-Lukaku, con 10 milioni che i Red Devils avrebbero messo sul piatto per compensare le differenze di prezzo dei giocatori. Invece, tutto sembra essere saltato, vista l'esitazione di Dybala. Così, la Juventus si defila e, sempre secondo Rai Sport , l'Inter torna ad essere la faorita per l'attaccante belga.