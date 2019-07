Merih Demiral sta provando a convincere Maurizio Sarri in questi primi giorni di ritiro alla Continassa. Il centrale turco vuole ritagliarsi uno spazio, almeno nelle rotazioni, nella difesa bianconera, ma il suo futuro potrebbe nuovamente allontanarsi da Torino. Secondo quanto riporta Rai Sport, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Demiral, dopo le esose richieste del Liverpool per Lovren. Boban e Maldini avrebbero iniziato il discorso con Paratici, ma non sarà solo la dirigenza bianconera ad essere interpellata: il Sassuolo, infatti, pur avendolo ceduto a titolo definitivo, ha ancora una prelazione sul giocatore fino al 2021.