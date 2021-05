Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus? Ci sono alcuni media sportivi che spingono su questa tesi. Su tutti Rai Sport. Ieri sera alla "Domenica Sportiva" si sono levate diverse voci sul futuro di CR7:



ANTONIO DI GENNARO - "L'esborso economico è notevole, difficile che Ronaldo rimanga alla Juve. Di per sé lui non è un problema, ma bisogna costruire una squadra adatta a lui, soprattutto l'attaccante che lavora per lui. Nel Real Madrid aveva Benzema. Gli ultimi due mesi di CR7 in bianconero sono stati un segnale negativo, bisogna capire alcune cose molto bene".



MARCO TARDELLI - "Allegri ha 4 anni di contratto e può intraprendere un progetto giovani. Oltre a rivedere centrocampo e difesa, là davanti lui crede molto nel rilancio di Dybala. Se la Joya dovesse soffrire Ronaldo, allora CR7 si può sacrificare. Certo, sapendo che va a perdere 30 gol a stagione che vanno in qualche modo rimpiazzati..."



E intanto in Inghilterra il Daily Express sostiene che il superagente Jorge Mendes abbia già preso contatti col Manchester United per trovare un accordo.