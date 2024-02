Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista di Rai Sport Paoloha svelato che, secondo le informazioni in suo possesso, laavrebbe avuto un nuovo contatto con l'entourage di Toni. Questo suggerisce che le trattative potrebbero essere ancora in corso e che ci potrebbero essere sviluppi significativi nelle prossime settimane. La Juventus, alla luce delle potenziali mosse sul mercato, sembra essere determinata a rinforzare il proprio centrocampo, e l'inserimento di Kroos potrebbe rappresentare un importante colpo per il club bianconero. Resta da vedere se queste trattative porteranno a un accordo con il centrocampista del Real Madrid, ma l'interesse della Juventus sembra essere concreto e persistente."Nuovi contatti e un nuovo incontro tra il manager di Toni Kroos Volker Struth e la Juventus. La segnalazione mi arriva da Montecarlo. Come si dice: Se sono rose fioriranno…a giugno".