Un sondaggio che non è passato inosservato trai tanti tifosi della Juventus. Infatti ci sono oltre 1000 commenti in meno di tre ore alla domanda posta su Twitter dall'account ufficiale di Rai Sport. "E' la Juve l'anti-Inter?" Chiedono i colleghi della Rai sollevando l'ilarità generale.e a prescindere dall'ottimo inizio di stagione della squadra di Conte la squadra da battere restano sempre i bianconeri. Comunque, c'è ancora tempo per votare....