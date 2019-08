Paolo Paganini, conduttore ed esperto di mercato di Rai Sport, ha fatto il punto sull'affare Paulo Dybala tra Juventus e Paris Saint-Germain tramite il proprio account su Twitter: "Dybala (non solo lui) in panchina. La Juventus aspetta il PSG, che però ha difficoltà a vendere Neymar e quindi aleggia di nuovo lo scambio con Icardi. Oppure cash ma la Juventus deve prima vendere 3/4 giocatori e non è facile". Insomma, la Joya resta in partenza, ma la sua cessione non è un'operazione facile da definire entro i prossimi otto giorni di mercato, prima del gong fissato il 2 settembre.