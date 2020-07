13









Era solo questione di tempo. Dopo i rumors sul rapporto complicato tra Griezmann e il gruppo storico del Barcellona, a cui hanno fatto seguito le voci sul legame non certamente perfetto tra l'ex Atletico e il tecnico Quique Setien, l'attaccante francese è stato ufficialmente accostato alla Juve. A farlo, una voce autorevole di Rai Sport, Paolo Paganini.



DAL TWEET - Un tweet che ha scatenato risate, sogni ed emozioni. Di certo, parecchie reazioni. Anche sui generis. Come scritto da Paganini, sarebbe stato direttamente il Barcellona ad offrire alla Juventus Antoine Griezmann, proprio perché ai ferri corti con Quique Setién, in cambio i balugrana avrebbero chiesto Douglas Costa e Rabiot. I due club, come ormai è noto, hanno un ottimo rapporto e l'ultimo scambio con Arthur e Pjanic protagonisti ha rinsaldato una partnership che può portare ad altri affari. Nella gallery qui sotto, tutte le reactions dei tifosi Juve: c'è da ridere, ma anche da sperare.