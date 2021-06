Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, questi potrebbero essere i giorni decisivi per la decisione definitiva di Gigio Donnarumma sul suo futuro: "Inizia la settimana decisiva per Donnarumma, anche perché il giocatore spinge per chiudere. I club interessati si sanno, ma la Juventus resta in pole. Per alcuni big che si muoveranno la strada invece è più lunga tipo: Pogba, Icardi e De Paul".