L'addio di Fabio Paratici alla Juventus sembra aver costituito un'accelerazione naturale per il gran ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, Zidane e Real Madrid permettendo. Una tesi sposata in pieno anche da Rai Sport, che oggi parla di due club che l'allenatore toscano avrebbe rifiutato pur di essere arruolabile dalla Juve: si tratta del Napoli e dell'Inter, che sono in cerca di nuovo allenatore dopo le partenze di Gattuso e Conte. Ma Allegri avrebbe appunto rifiutato le avances di De Laurentiis e l'altro ex juventino Marotta...