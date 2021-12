Sono diritti relativi a immagini di partite passate e altri contenuti, di proprietà dei club. Lo riporta lo stesso ente pubblico nella semestrale di quest’anno: "Il primo semestre dell’anno è stato caratterizzato da una ritrovata collaborazione con i club calcistici di Seria A (Bologna, Sampdoria e Atalanta in particolare) di cui Rai Com detiene i diritti library. Alla luce anche delle assegnazioni dei diritti live da parte della Lega Calcio di Serie A, Rai Com ha definito accordi con l’assegnatario dei diritti esteri (Infront) per la stagione calcistica 2021-2022. Da segnalare la decorrenza dell’accordo con Juventus FC con i relativi effetti economici rilevabili nel corso della seconda parte dell’esercizio contabile 2021".