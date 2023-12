Lasta attualmente trattando la possibile acquisizione di, un giocatore che attualmente non ha spazio nel Manchester City di Guardiola. Il giocatore ha dato il suo consenso al trasferimento. Si sta discutendo la prospettiva di un prestito di 6 mesi, considerando che Phillips è un Nazionale inglese con una formazione proveniente dal Leeds, successivamente trasferitosi al Manchester City, dove però il titolare è Rodri. Nelle trattative tra Juventus e City, si sta negoziando la percentuale dell'ingaggio da sostenere, poiché la Juventus preferisce non coprire interamente il costo. L'intenzione è quella di effettuare un prestito secco di sei mesi, offrendo un rinforzo di esperienza a Allegri e soddisfacendo contemporaneamente le esigenze di Phillips, che rischia di perdere la partecipazione al prossimo europeo in Germania. È da sottolineare che il giocatore ha già espresso il suo consenso alla trattativa, a riportarlo è la Rai.