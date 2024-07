Lasta lavorando con l'Atalanta per l'arrivo di Teunin bianconero. Il centrocampista olandese classe 1998 che ha già raggiunto un accordo con la Vecchia Signora, manca solo più l'accordo tra le due società che al momento non sembra cosi semplice. I nerazzurri di Bergamo chiedono almeno 60 milioni, la Juventus ne mette meno sul piatto. In ogni caso, come riferisce Rai Sport nell'accordo tra la Vecchia Signora e l'enoturage di Koop l'ingaggio sarebbe di circa 3 milioni a stagione.