“La Roma vorrebbe Icardi, l'Inter lo molla solo per Dzeko e 50 milioni di euro. Ci sono, comunque, l’80% di possibilità che l’attaccante della Roma vada all’Inter. La Roma sarebbe disposta ad offrire anche di più di Napoli e Juventus. Icardi, però, continua ad aspettare la Juventus. Domani Marotta riparlerà con De Laurentiis. Il Napoli, in un primo momento, voleva mettere sul piatto Insigne, poi ci ha ripensato. Ausilio aveva chiesto prima Zielinski e poi Fabian Ruiz, incedibili per Ancelotti. Il Napoli offre 50 milioni, l’Inter ne chiede 75. Il problema è il calciatore che continua ad aspettare la Juve”.



Sono le parole di Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, che ha analizzato così la situazione Icardi.