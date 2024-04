Secondo quanto riferito in Rai, a 90° Minuto, si sta facendo sotto anche ilper Dean, giovane difensore di proprietà dellaattualmente in prestito alla. La situazione del classe 2005 va sicuramente monitorata, anche perché gli stessi giallorossi vorrebbero provare a trattenerlo, senza contare l'interesse di altri club come il Newcastle che non avrebbe problemi a sborsare la cifra richiesta dai bianconeri per sacrificarlo: al momento Huijsen, talento in rampa di lancio, è valutato almeno 30 milioni di euro, un po' come Matias Soulè.