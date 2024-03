Le parole del giornalista Rai Paolo, durante Novantesimo Minuto:"Il problema della Juventus è anche di prospettiva. Ricordiamoci le dichiarazioni di Branchini, che è il procuratore di Allegri. Allegri non è più, o almeno non si sente più saldo sulla panchina della Juventus. Quindi è un'idea anche di prospettiva: che cosa succederà alla Juventus? Rimarrà Allegri? Non rimarrà Allegri? Questo può creare del nervosismo all'interno della squadra".