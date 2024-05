Ai microfoni di Rai Sport, Leleha lanciato una frecciata a Massimiliano, parlando della situazione dei giocatori dellaalla luce della stagione ormai in fase di conclusione che ha portato all'esonero del tecnico livornese. "C’è lo svilimento del patrimonio dei giocatori", il pensiero del noto opinionista. "Nessun calciatore è migliorato. I forti non sono diventati più forti, i giovani pagati tanti non sono cresciuti. Qualche giovane da accompagnare c’è, come Andrea Cambiaso, però a fronte dei continui investimenti della società non c’è stata una crescita".