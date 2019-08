Reggio Audace contro Juventus U23, secondo turno di Coppa di Serie C. I ragazzi di Fabio Pecchia sono impegnati in una trasferta alquanto singolare: la Reggiana giocherà sì in casa, ma solo sulla carta. Il match, calcio d'inizio alle 18.30, si disputa infatti al Moccagatta di Alessandria, stadio casalingo della seconda squadra bianconera. Con entrambe le squadre vittoriose per 2 a 0 sulla Pergolettese, lo scontro sarà decisivo per la testa del girone di Coppa. Chi passa, va alle fasi ad eliminazione.



LIVE



54' - Gol Reggiana: Scappini si fa perdonare del rigore sbagliato con un gol da cineteca. Stop al limite dell'area e destro in caduta che s'infila sotto il sette.



45 ' - Comincia la ripresa, nessun cambio per le due squadre



48 ' - La prima frazione di gara finisce qui: Juve in vantaggio per 2 a 1



46 ' - Rigore per la Reggiana: Del Fabro colpisce il pallone con la mano in area e l'arbitro assegna il rigore. Dagli undici metri però, Scappini trova i guanti di Nicchi, bravo a distendersi e difendere il vantaggio.



37 ' - GOL DELLA JUVE!!! Ancora Lanini, questa volta bravo ad attaccare il primo palo e trasformare in rete il cross di Rafia



27' - GOL DELLA JUVE! Lanini, in tandem con Zanimacchia, è bravissimo a pressare il portiere reggiano Voltolini e soffiargli il pallone per il gol in spaccata 24' - Calcio d'angolo di Zanimacchia che pesca nel cuore dell'area Toure. L'ex Empoli incorna, ma la palla esce alta.



10' - Gol della Reggiana: Di Pardo sbaglia il retropassaggio con la testa e Marchi - il centravanti reggiano - s'inserisce, anticipando e beffando poi Nocchi in uscita.



5' - Lanini prova il diagonale mancino. Il tiro è forte, ma Voltolini blocca a terra.



1' - La gara è cominciata



Segui il LIVE della partita su IlBianconero.com



REGGIO AUDACE - JUVENTUS U23 1-2

Marcatori: 10' Marchi (R), 27' Lanini (J), 37' Lanini (J), 54' Scappini (R)

Ammoniti: 22′ Toure (J), 26′ Rossi (R), 27′ Clemenza (J)



Reggio Audace (3-4-1-2): Voltolini; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Varone, Rossi, Favale; Staiti; Scappini, Marchi. A disp. Mora, Martinelli, Santovito, Haruna, Zanini, Sanat, Radrezza, Rodriguez, Narduzzo. All. Alvini



Juventus U23 (4-3-3): Nocchi; Di Pardo, Coccolo, Del Fabro, Beruatto; Rafia, Toure, Clemenza; Zanimacchia, Lanini, Olivieri. A disp. Siano, Mule, Delli Carri, Peeters, Frederiksen, Mota Carvalho, Gerbi, Rosa, Mavididi, Portanova. All. Pecchia