Claudio Gambino, sindaco di Borgaro Torinese, si muove in prima persona per cambiare la sanzione di 400 euro prevista al gruppo di ragazzi, molti dei quali minorenni, che domenica è stato segnalato dai carabinieri mentre giocava a calcio nel campo comunale, violando così le misure anti-coronavirus. Come riporta il sindaco, i giovani non erano a conoscenza dell’ordinanza, e ha mandato una lettera al prefetto di Torino per chiedere un cambio di pena: “In considerazione dei fatti esposti mi rivolgo a Lei per chiedere se fosse possibile applicare una sanzione collettiva ai ragazzi con una pena alternativa in luogo della sanzione pecuniaria che finirebbe per ricadere sulle finanze dei genitori e non dei ragazzi effettivi responsabili della violazione".