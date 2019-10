"Ragazzi di stadio quarant'anni dopo". Con questo docufilm il regista, quanto mai attuale dopo l'inchiesta della Procura di Torino nella curva bianconera. Il film è un sequel di "Ragazzi di stadio" del 1980.- "In quarant'anni è cambiata l'organizzazione, che oggi è quasi militare - racconta Segre a Tuttosport - c'è una divisione dei ruoli e il senso d'appartenenza al gruppo. L'elemento comune, però, è la solitudine dei giovani che entrano in questi gruppi per avere dei riferimenti e dei valori in cui credere. Oggi come allora.. Non so se la Procura possa cambiare qualcosa, dobbiamo capire se in Italia ci sia la voglia di costruire un mondo diverso".- "Gli ultrà che ho intervistato hanno accettato di raccontare la loro storia, cercare di capirli ascoltandoli può prevenire problemi futuri. E' difficile capirlo, ma è quello che va fatto per poter prevenire questo fenomeno sociale.. Perché le inchieste hanno dimostrato questo fenomeno estorsivo, in principio del quale c'era sempre una ricerca di collaborazione attraverso aiuti e biglietti".