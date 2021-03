L'ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal, che Conte ha voluto a tutti i costi all'Inter dove non sta però rendendo come in bianconero, ha un sogno per il futuro. A svelarlo è l'amico ed ex compagno al Barcellona Rafinha, che a Barbaridade tv racconta: "Vidal ama il Flamengo, mi ha detto che gli piacciono i tifosi del club brasiliano e in futuro vorrebbe giocare lì. E io sono sicuro che prima o poi Arturo riuscirà ad andare a giocare in Brasile".