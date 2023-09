Le parole dia Dazn:“Sono nato in un paesino in Tunisia, in campagna. Poi mo padre è andato in Francia e lo abbiamo raggiunto. Dopo il Mondiale del 2006 mi piaceva Zidane così ho iniziato a giocare a calcio. A vent'anni ho giocato una buona Youth League a Lione anche se sapevo di non essere parte del progetto: mi ha chiamato la Juve. C'erano Sarri e Pecchia, ho fatto fatica all'inizio a causa della lingua. Alla lunga sono venuto fuori. Ho giocato e fatto gol con Pirlo in prima squadra. A seguire c'è stata un'esperienza che non è andata bene allo Standard Liegi ed un prestito dei sei mesi sempre con Pecchia alla Cremonese".